Pakt u de UWV-bingokaart er maar bij, want de organisatie die in Nederland verantwoordelijk is voor het in de soep laten lopen van Van Alles & Nog Wat, heeft weer eens prioriteit aan werkprocessen gegeven waarvan je achteraf kunt constateren dat het helemaal kut is aanpassing in de bedrijfsvoering vereist. Wat nu weer? Het UWV heeft een databank laten bouwen voor de gegevens van mensen met een arbeidsbeperking, die we in Nederland Ons Gave Land toch aan een baan willen helpen. Maar die databank werkt niet, omdat de gegevens voor geen meter kloppen. Er zitten 150.000 mensen in het databestand, maar slechts 8 procent daarvan is beschikbaar voor werk en ook van die 8 procent zijn de gegevens vaak incompleet. De manager die verantwoordelijk is, kan zelf niet bij de informatie. "De manager grasduint dus zelf nooit in de data, en ondertussen is er ook bijna geen werkgever meer die de kandidatenverkenner gebruikt. Dit jaar hebben slechts 54 bedrijven, vooral intermediairs, kandidaten geselecteerd." 54 van 1,8 miljoen bedrijven gebruiken dus de database van het UWV. Dat is toch een beetje alsof je met 14 frikandellen en bak curry die over de datum is de hongersnood in Afrika te lijf gaat. Wij vragen ons daarom af. Hoe kan dat nou?

INSTANT UPDATE: De vacature voor de opvolger van UWV-voorzitter Fred Faling staat al online. Freds contract loopt tot 1 juli 2020, maar dat wordt kennelijk niet verlengd.



To be continued...