In de Gordel van Smaragd zijn overal spontane volksfeesten uitgebarsten na de ruiterlijke excuses van onze machtige vorst Willem-Alexander voor de ongezellige tijd die Nederland de Indonesische onafhankelijkheidsstrijders heeft bezorgd. Voor het jarenlange MISHANDELEN EN UITZUIGEN IN UW NAAM hebben we nog geen sorry gezegd, maar dat was ook echt niet expres en de hond had trouwens ons huiswerk opgegeten en we dachten dat we die excuses pas bij het volgende staatsbezoek hoefden te maken. Hoe dan ook, alles is weer prima deluxe in orde nu. Nog meer volstrekt niet in scene gezette foto's na de breek.