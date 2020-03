Weet u nog, uit elke misdaadfilm ooit, een protection racket: 'betalen of je bent overgeleverd aan de mindere criminelen/we komen zelf langs om je winkel kapot te slaan'. En dan Erdogans versie: betaal me bovenop de toegezegde 6 miljard euro nóg meer geld, of ik stuur een miljoen migranten naar Europa om "jullie overheden en economieën ten val te brengen". Reactie van de EU afgelopen vrijdag: oké is goed, maar alleen als je stopt met het sturen van die migranten. En afgelopen zaterdag werd bekend dat hij vandaag naar Brussel zou af zou reizen. Op de formele agenda staat een ontmoeting met president van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg en president van de Europese Raad Charles Michel.

Allemaal over de """migratiecrisis""" die niets met migratie te maken heeft en ook geen crisis is, maar een bewuste belegering van een Schengengrens door een NAVO-lid. Het is nog niet duidelijk hoeveel van uw belastinggeld er extra wordt overgeschreven naar een Turkse maffiastaat wegens Afghanen en Pakistanen waar we niks mee te maken hebben: "I was already very clear that we are at the beginning, and no numbers are being discussed at the very start," aldus Von der Leyen. Andere berichten suggereren echter dat het om 500 miljoen euro gaat.

We geloven trouwens sowieso niet dat Erdogan geld nodig heeft voor vluchtelingen. Turkije lijdt aan imperial overstretch door militaire avonturen in Libië en Syrië en zoekt een nieuwe oorlogskas. "So far, the EU has retained oversight over the use of the funds it disburses. But an EU diplomat involved in discussions in Zagreb said the Turks wanted funds paid directly to them, something EU member states are very unlikely to agree to." Uiteraard worden zijn voor- en tegenbetogingen en staat zo'n beetje de gehele Brusselse politiemacht paraat. Hoog bezoek mag immers wat kosten.



UPDATE: En toen was ie weer pleite. "Turkish president Erdogan has left without any statements after meeting EU leaders in Brussels. Apparently he didn’t even notify protocol. We just saw his motorcade drive off."

