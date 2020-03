Hallo allemaal. U kunt stoppen met het linktippen van de tweets van 'cardioloog' 'Jacco Schreuder'. Ja, hij twitterde op 25 februari al over een coronageval in Noord-Brabant bij iemand die in Noord-Italië was geweest. Maar, zoals wij de 27e al vermeldden: hij had die tweet zelf alweer ingetrokken en verwijderde vervolgens eigenhandig zijn account. Niet lang daarna kwam het account echter weer terug, deed lekker vaag over zijn bronnen, maakte allerlei niet uitgekomen voorspellingen over een coronagolf in de regio Veghel-Gemert-Uden en toen was @cardio_jacco AF. Maar wat blijkt nu? Het lijkt er sterk op dat de beheerder van dit account hetzelfde trucje al eens eerder heeft geflikt met het voetbaltransfervirus.

Op Twitter kun je namelijk van accountnaam veranderen en je volgers behouden. Het account @cardio_jacco (dat lijkt begonnen als @madeliennepien) heette in het verleden kennelijk @arno_nos (met het alias Jacco Bijlsma en een foto van Arno Vermeulen) en verspreidde allemaal niet kloppende voetbaltransfergeruchten. Inmiddels zijn alle tweets verwijderd, maar de reacties niet. Deze reactie (die is gestuurd aan het account toen dat nog @arno_nos heette) heeft zelfs nog een like van @cardio_jacco. Het lijkt er dus op dat Schreuder geen schuilnaam is, maar een nepaccount, net als al die Coronanieuws-types.

UPDATE: Account verwijderd. Graag gedaan RIVM!



DOEIII

Gelukkig hebben we de screenshots nog

Bonustip: kijk uit met mondkapjes bestellen