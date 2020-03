Oke. Ik snap het. Doodstraf is geen optie. Volgens mij is levenslang dan het beste waar we op kunnen hopen. Zelfmoord is verboden volgens zijn geloof, dus dat kan nog heel lang gaan duren dat levenslang. Maar er is ook een steekje los bij de veroordeelde. Kunnen we in NL dan niet een inrichting starten die een directe kopie is uit "One flew over the cuckoo's nest". Zo een waar Gokman opgesloten zit tussen de kwijlende, schreeuwende, psychotische en met poep-gooiende medegedetineerden. Zo een waar potige verplegers dagelijks desnoods onder dwang hersendodende medicatie toedienen. Zo'n soort opsluiting. Dat zou toch, zelfs met inachtneming van alle internationale verdragen, mogelijk moeten zijn.

Een hel op aarde, die heel lang duurt. Desnoods gedwongen voeding en drinken. Zodat de lijdensweg zo lang mogelijk gaat worden.