Officier eist levenslang maar dat zegt helemaal niks, het is maar de vraag of D666-rechters dit ook gaan opleggen want aanslagplegende en moordende psychopaat Gokmans is immers zwakbegaafd volgens experts en dus zielig in de ogen van de politiek-correcte naief-wegkijkende gutmensch!

Ook als levenslang wel wordt opgelegd is het maar afwachten of deze straf ook daadwerkelijk wordt gehandhaaft en uitgevoerd in de toekomst, het Nederlandse rechtssysteem staat onder zware druk om levenslang af te schaffen of om onder voorwaarden deze af te zwakken o.a. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wil dat dit wordt afgeschaft of aangepast!

Ook is het maar de vraag of we in de toekomst nog wel een Nederlands rechtsysteem hebben als de Eurofiele fanatici uit Brussel een EU-federatie doordrukken en rechtssystemen in Europese landen vervangen door een Europees systeem.

Wat mij betreft blijft Gokmans levenslang vast zitten en het liefst in de Extra Beveiligde Inrichting en dan voornamelijk in de isoleer maar of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren is maar de vraag...