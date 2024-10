Het moet verdomme eens afgelopen zijn met 4-jarigen die zomaar denken dat ze hun fiets een beetje lukraak op straat kunnen zetten in Utrecht, terwijl daar een fietsparkeerverbod geldt. Snappen die 4-jarigen dan niet dat het niet meer te doen is om wanbeleid te voeren in een stad als je vervolgens struikelt over de kleine fietsjes? Denken die 4-jarigen er wel eens over na wat het kost om zo'n fiets in te laden, te registreren en vervolgens te stallen in het gemeentelijke fietsdepot? Kunnen ze wel zeggen dat de stalling in het centrum een beetje moeilijk bereikbaar is, omdat daar aan de weg wordt gewerkt, maar zo hebben we allemaal wel eens wat. Lekker gewerkt gemeente Utrecht, maak dit soort 4-jarige vandalen helemaal kapot en zorg ervoor dat Utrecht eindelijk weer eens een beetje leefbaar is. Dit is in ieder geval een begin. Regels zijn regels, Ordnung muss sein, hup Utrecht hup.