Stel je toch eens voor dat je van Lodewijk Asscher en Jesse Klaver alle goede dingen neemt, en dat in één persoon stopt. Het charisma van Asscher. De speeches van Asscher. De klasse in het debat van Asscher. De populariteit van Asscher. Het verbindende van Asscher. De winnaarsmentaliteit van Asscher. En dan ook nog iets van Jesse Klaver, en dan heb je een gezamenlijke leider voor de PvdA-GroenLinks-grüppe. Zo ongeveer wat er aan het gebeuren is: na de opgeleefde stemmen op links dat PvdA en GroenLinks het maar eens samen moeten doen en het onderonsje in de Tolhuistuin (met de SP, maar die zijn te vies voor deze ballenbak) ligt er nu het plan om 'al voor de verkiezingen als één blok te opereren': "Ze willen zich in de strijd om het premierschap mengen door op voorhand te beloven zich achter één premierskandidaat te scharen. Wie dat wordt, bepaalt de kiezer: Jesse Klaver of Lodewijk Asscher, afhankelijk van wie de meeste zetels haalt. Op die manier hoopt links het initiatief naar zich toe te trekken bij de vorming van het volgende kabinet."

Dus je hebt aan de ene kant het redelijke links-van-het-midden dat het redelijke links-van-het-midden hád kunnen zijn maar dan tóch weer wordt meezogen in de grauwe en allesverslindende milieuradicaallinkse gendergeoriënteerde dramdraaikolk, en aan de andere kant heb je de grauwe en allesverslindende milieuradicaallinkse gendergeoriënteerde dramdraaikolk. O PVDA DOE NOU TOCH GEWOON NIET. Als wij doodleuk op Asscher willen stemmen willen wij doodleuk op Asscher stemmen, en niet eventueel op een betweterige koolraapprofeet die met de klimaatkoran in zijn hand groene onheilsteksten over zijn avocadoshake-slurpende bakfietscliëntèle staat te strooien vanachter een spreekgestoelte in een van zijn meet-up-moskeeën. Nee, die Klaver, bah bah. Enfin, over de onzin van de koppeling van een verkiezing aan de keuze voor een premier alsook de onzin van een links verbond heeft Tom van der Meer hierrrr een heel fijn stuk geschreven, dus die kauwen we niet na, en Maurice heeft natuurlijk zitten peilen en qua zeteltjes gaat het ook geen vetpot zijn. Of zoals de Volkskrant het noemt: 42 zetels!