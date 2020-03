: Te weinig premie betaald hebben? Kijk eens in de jaren 80, toen het kabinet "wat" geld uit de pensioenpotten haalden omdat er teveel geld in zat, en dat was niet nodig. Toen hadden pensioenfondsen nog een zeer goed rendement via beleggingen etc, en ook vroeger ging er een percentage van het loon naar de pensioenfondsen, wat volgens mij niet meer geworden is, maar de manier van berekenen is anders. Als er een schuldige aan te wijzen is is het nog steeds de politiek. Die hebben bepaald hoe veel de mensen vroeger moesten betalen voor hun pensioen, niet de burgers zelf, waar u zo op afgeeft. Die mensen werkte 6 dagen in de week in situaties die nu helemaal niet meer zouden mogen van de arbo. Maar ja, het is makkelijker wijzen naar een individu als een politieke partij, die trekken na hun ambtsperiode hun handen overal vanaf en kunnen ook nergens meer verantwoordelijk gehouden worden.