Even een open deur en algemeen bekende informatie:

Aan het eind van de winter, zoals nu, hebben veel mensen last van voorjaarsmoeheid: een gebrek aan zon en vitaminen .

Dus:

-vitamine C in grote hoeveelheden 3000 mg

-vitamine D3

om de paar dagen een sterke multivitamine voor de sporenelementen zoals zink en selenium etc. teveel metalen is ook weer niet goed (dementie)

-zonlicht en beweging in buitenlucht

-goede nachtrust

-openbaar vervoer, mensenmassa's, wachtkamers vermijden

-niet met je vieze handen aan je gezicht, mond zitten

zeer nadelig voor de gezondheid:

-stress

-suiker

zelf voeg ik daar nog aan toe immuniteit-versterkende kruiden zoals reishi mushroom, ashwagandha, gemeber, turmeric, te verkrijgen bij bol en body en fit.

Maar goed, dat is mijn mening.

Voorlopig ben ik in 60 jaar nog nooit in het ziekenhuis geweest en ook kom ik nooit bij de huisarts, en hopelijk blijft dat ook zo.

Heb trouwens wel mijn kind ziek gemeld voor school, hij zit nu heel happy GTA5 te spelen. Als de regering het niet doet, doe ik het zelf wel.

Handgel zeep kun je zelf maken door doorzichtige gelzeep te vermengen met twee derde deel ketonatus alcohol, en in kleine spuitbusjes te doen, bijvoorbeeld die van luchtverfrissers.