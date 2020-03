: En het is wel degelijk een soort griep. Probleem is alleen dat er nog geen antivirus is. Als er niets zou worden gedaan om het coronavirus in te dammen, zouden heel veel mensen besmet kunnen raken. "Hoe snel dat gaat is lastig te zeggen, maar je moet rekening houden met een soort griepgolf, waarbij in het zwaarste scenario in korte tijd 50 tot 60 procent van de bevolking ziek wordt", legt Koopmans uit.

"Patiënten krijgen griepachtige klachten en moeten zich ziek melden. Dat is enorm belastend voor de samenleving. We proberen het virus in te dammen zodat we het beter aankunnen en er meer tijd is om te zoeken naar mogelijkheden voor behandeling of vaccins."

Het is dus niet zozeer de angst dat mensen er aan dood kunnen gaan, maar vooral de schaal waarop mensen ziek worden, die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zorgen baart. "Stel je maar eens voor wat de impact zou zijn op ziekenhuizen, scholen en de handel."