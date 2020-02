Het is geen hysterie, maar wel broodnodig gezond verstand. Lees verder.

De virus aan zich is wel iets gevaarlijker dan een gewone griepvirus, maar het grootste gevaar, omdat het een geheel nieuw virus is en we hebben geen groepsimmuniteit, is dat iedereen tegelijk deze griep krijgt, Dan zou alles in elkaar storten, te beginnen met de zorg, daarna bevoorrading van levensmiddelen etc. En dan vallen er pas echt veel slachtoffers. En is het ook maar de vraag of de samenleving daarvan bovenop kan komen.

Dus wat we met zijn allen nu doen is proberen de onvermijdelijke epidemie uit te rekken over de tijd.

Dat is geen hysterie.