Belangrijk voetbalmiddagje in de Eredivisie: vandaag wordt duidelijk of Feyenoord dit seizoen landskampioen wordt. Feyenoord kon er aan het begin van het seizoen geen bal van, tot trainer Jaap Stam werd ingeruild voor die prachtige Dick Advocaat. De laatste twaalf wedstrijden niet meer verloren, de laatste zeven zelfs gewonnen. Scenario 1. Feyenoord verliest vandaag van PSV, Ajax wint van AZ. Feyenoord wordt geen kampioen. Verdrietige Dick. Scenario 2. Feyenoord wint van PSV, Ajax verliest van AZ. Dan staat Ajax op 53 en AZ op 53 en dan komt Feyenoord 49, en dan is het over 3 weekjes Feyenoord tegen Ajax. Blije Dick, want dan komt er gewoon een Wonder van Rotterdam. En dan zijn er nog wel wat scenario's mogelijk, maar daar zijn we niet in geïnteresseerd. LIVE op de betaalzender, we updaten hieronder en voor de liefhebbers is er ook schaatsen (NPO) en wielrennen (Eurosport).

UPDATE 33" - 0-1 Feyenoord, kopbal Botteghin

UPDATE 47" - Goal PSV, schuiver Gakpo (1-1)

UPDATE 75" - Dumfries maakt hands. Gaat de VAR kijken. Géén penalty voor Feyenoord. HOE DAN

UPDATE EINDE - PSVar - Feyenoord 1-1. Feyenoord geen kampioen.

PSV teaser

Feyenoord teaser