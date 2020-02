Goedemorgen. Het is vandaag 29 februari, de eerste en meteen de ook de laatste schrikkeldag van schrikkeljaar 2020. Een schrikkeldag is een unieke gebeurtenis die volgens berekeningen van het Mesdag Fonds slechts één keer in de vier jaar voorkomt. Het is op dit moment 9 uur. Dat betekent dat we er in Nederland al drie achtste van de schrikkeldag op hebben zitten, maar dat kan in andere tijdzones natuurlijk weer verschillend uitpakken. Later meer.