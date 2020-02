: Ben het helemaal met je eens @CalamityJane. Kritisch is goed, ben ik zelf ook. Maar soms wordt het gewoon een ordinaire ruzie. We moeten het vooral met elkaar oneens blijven, maar een klein stukje samenhorigheid, gewoon een beetje meer, zou fijn zijn. Maar ben ook realistisch. Net toen ik het gevoel kreeg er toch een klein beetje bij te horen hier op GeenStijl, las ik de commentaren bij een stukje over de huishoudbeurs, met die dame die dildo's ving. Daar schrok ik van. Het ging veel verder dan commentaren die je ziet bij de vrijMibo. Daarbij denk ik altijd, ach boy's will be boy's, niks aan de hand, heel gemoedelijk. Dit was anders. Er werd een beetje triomfantelijk gedaan over dat de vrouwen niet meer reageerden, (na alle hatelijke opmerkingen over vrouwen), en vrouwelijke vaste reaguurders werden, met naam genoemd. Vond ik even echt niet leuk, gewoon kudt. Ik stap er overheen, Het gaat om een vaste, relatief kleine groep, maar het heeft mijn beeld over er als vrouw bij horen, hier op geenstijl, wel veranderd. Sla dit soort tegels voortaan gewoon over, en richt me op de serieuze, leuke, grappige, lieve reaguurders. Gelukkig is dat een veel grotere groep.