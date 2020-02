Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik van haar moet denken. Goed figuur, wordt nooit een dikke blonde oude KLM stewardess (voordeel), maar lijkt mij geen aangename en gemakkelijke dame qua persoonlijkheid. Maw egocentrisch, echter dat is normaal in die bizz want anders win je niks en zij heeft 5 grand slams op haar naam.

Ze was een straight hard hitter maar technisch geen Justine Henin (tijdgenoot).

Maar als commercieel object was ze briljant. 5 tot 10 jaar de best betaalde sportster ter wereld (goed voor 50 tot 100 mio+ per jaar inc. commeriele toestanden) dus ze hoeft niet op een houtje te bijten voor de rest van haar leven (respekt). Jammer dat ze naar de metoprolol (of vergelijkbare middelen) greep want ze was goed genoeg.

Echter haar gezicht is hard, zeker niet lelijk maar weinig sympathiek.