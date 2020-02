Jongens jongens, er is helemaal niets aan het handje. Ik heb net even telefonisch contact gehad met de GGD aangezien ik afgelopen zaterdag vrolijk boodschappen aan het doen was in Selfkant. Wie weet stond die rochelende meneer wel bij me in de rij aan de kassa... je weet het niet. Echter, ik moet me volgens de GGZ absoluut geen zorgen maken. Het virus is namelijk niet makkelijk overdraagbaar. Iemand zou me al van binnen 2 meter vol in het gezicht moeten hoesten en zelfs dan zou de kans niet heel groot zijn. Het kwam er zo'n beetje op neer dat besmettingskans ongeveer 0 is als je niet net terug komt uit China, Italie of Iran. Wel duidelijk, die kudt Chinezen, Iranezen en Italianen zijn dit gewoon helemaal zelf schuld, want ondanks dat we al weken op de hoogte zijn van dit virus nemen mensen schijnbaar nog steeds hun mondkapjes af om elkaar eens flink het gezicht te blaffen.

Moet hier overigens wel eerlijk bij vermelden dat de zeer vriendelijke GGZ meneer ook niet heel erg overtuigd was van zijn eigen boodschap. Dat was wel duidelijk. Hij vermeldde er expliciet bij dat dit nou eenmaal de huidige richtlijnen zijn. Bedankt hoor RIVM. Dit gaat helemaal goed komen zo!