Nog geen idee hoe of wat maar er was volgens De Telebelg zojuist kennelijk een schietpartij aan de Thomas Cookstraat (dat is in het centrum) in Amstelveen. Er zijn meerdere ambulances opgeroepen, alsook een Mobiel Medisch Team en een traumahelikopter. Later meerrrrrr.

UPDATE: Het zou gaan om een zelfmoordpoging.

UPDATE: Station is ook weer vrijgegeven.

UPDATE 13u44: Ook Wel een schietpartij in Leersum, zo lijkt het.

UPDATE 13u50: "Agenten, ambulances, een traumahelikopter en de politieheli zijn opgeroepen voor een incident aan de Vredeoordlaan. De straat is afgezet en agenten in kogelwerende vesten lopen door de straat. De politiehelikopter cirkelt ondertussen boven het dorp." (via)

UPDATE 13u58: Het lijkt te gaan om een incident bij notoire overlastveroorzakers. "Volgens meerdere buurtbewoners is het vaker onrustig in de straat. Zij wijzen allen naar hetzelfde adres."

UPDATE 14u10: Bij de schietpartij in Leersum is een dode gevallen. Verdachte is aangehouden.

UPDATE 15u20: De man die is doodgeschoten in Leersum is de vader van de vorig jaar overleden Dunja Lachnachi, zo meldt RTV Utreg. Dunja kwam om het leven nadat ze was mishandeld door haar ex-vriend in haar kamer in de Utrechtse flat City Campus Max.