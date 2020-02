Als zij mogen parafraseren dat hij dat gezegd heeft, kunnen ze net zo goed parafraseren dat het EU beleid dat ook zo stelt. Het enige verschil is dat de visie van de EU is dat het een noodzakelijke aanvulling van de bevolking is door te lage geboortecijfer. Ze noemen dat zelf letterlijk "Replacement Migration" en dat is wel een citaat. Ongeacht of ze daar gelijk in hebben, is het dus wel degelijk beleid. En het belangrijkste punt dat Baudet maakte was dat er in de eindvisie van de EU ook maar 1 Europeaan is, en dat zegt Frans bijna dagelijks tussen de brunches en lunches door, dus dmv het vrije verkeer van personen BINNEN de EU, en die visie onderschat net zo goed culturele gewoontes per land. Alsof we over 10 jaar allemaal 1 taal spreken, is ondenkbaar. Vraag me af over hoe lang EK voetbal EK en eigen vlag als iets "vies" gezien wordt? Dat laatste is eigenlijk al zo.