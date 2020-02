"In het verleden stond ook niet iedereen te juichen bij molens. Nu maken ze deel uit van het nationaal erfgoed.”

Rabiate onzin uit de mond van Kristel Lammers, de nieuwe programmadirecteur voor het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën (NP RES) en in dier voege verantwoordelijk voor de Algehele Nederlandvernieling middels spuuglelijke wind- en zonneparken. (Let vooral ook even op -parken, daar gaat iets moois en pastoraals vanuit, terwijl we beter van windzenuwvelden en zonnewoestijnen kunnen spreken.)

We stonden in het verleden weldegelijk te juichen bij molens, want het waren regelrechte welvaartsmachines, in tegenstelling tot windturbines, want dat zijn armoedemolens voor het volk. Zonder molens hadden we geen Nederland gehad en nooit de wereldzeeën geroeleerd. Check dit kaartje uit de Polderatlas van Nederland (koop dat boek) en zie hoeveel land we hebben drooggemalen met molens (en nog steeds doen). We stonden in het verleden zo te juichen bij molens dat in de zeventiende eeuw schilders er massaal op uit trokken om die dingen te schilderen, en toen waren die dingen nieuw en moesten ze nog erfgoed worden.

We stonden in het verleden zo te juichen bij molens dat we ons gingen vernoemen naar die dingen. Het halve land heet zo. Mevrouw Lammers, u loopt met molentjes na een klap van de molen en krijgt de groeten van onder andere de heer en mevrouw Mulder, Vermolen, Van der Molen, Mollema, Molen, Vermoolen, Voormolen, Moulen, Muller, Smulders, Milder, Mulderij, Rozemuller, Molanus, Meulstra, Rosemöller, Molinga, Miller, Millar, Meller, Hagenmiller, Milard, Mielaard, Smolders, Smeulders, Smolenaars, Smullenaars, Van der Meulen, Ter Meulen, Möhlen , Moulijn, Dumoulin, De Mol, Mols, Niemöller en Molenaar.

PS: Uw zondagavondopdracht. Zoek op Google naar schilderijen van windturbines. Succes.