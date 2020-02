Hadden we in Nederland niet geleerd om met elkaar om te gaan. waren we niet in een stadium dat er wederzijdse acceptatie was van ras en kleur. Waren we niet erg tolerant jegens islam? En vraag je nu eens af wat hebben we er allemaal voor teruggekregen?

Ik kan me herinneren dat er in politiek Den Haag ooit vele partijen waren die zulke groepen als KOZP zouden afbranden.

De VVD staat onder curatele van Groen Links, en is dus uitgeschakeld, alle gristelijke lafbekken denken toch eerst aan zichzelf. Maar er zijn gelukkig nog twee partijen die hier een zaak van durven te maken, want de rest houdt zijn mondje..

Die verdienen uw stem, die laten de Nederlandse kaas niet het brood eten.