:

Vindt u het wel ok dat we wél alle europese regels tot in extremen doorvoeren, liefst nog een procentje of 1000 eroverheen, maar andersom niet? Zodra er iets wél mag in een ander euroland is nederland stekenblind, horendoof en volledig incapabel om iets van vrijheid te implementeren voor de nederlander. Wij hebben wél BPM bijvoorbeeld, maar geen biertje bij het tankstation. Vroeger wel natuurlijk, maar hey, d'r viel wat te verbieden dus hop, fuck de eu en lekker doorverbieden. In D. mogen kroegen wél zelf weten of ze een wel of niet rokerskroeg willen zijn, wij hebben die regels zelf zo debiel gemaakt, niet de eu. Dus moet je voor de redelijkheid wel even om je heen kijken in europa, je zal zien dat nederland koning verbieden is aan de ene kant, iedere eu-muggescheet wordt genadeloos ingevoerd maar de andere kant op is het uien. Niet fair.