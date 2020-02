Het Getafe van Madrid tegen het Duivendrecht van Amsterdam. We worden al helemaal in de underdogrol geluld door de media want nou nou nou wat is dat Getafe toch goed. Alsof het kampioenenleger van Ajax (34x landstitel, 19x nationale beker, 9x nationale supercup, 4x Champions League, 1x Europa Cup II, 1x UEFA Cup, 1x UEFA Super Cup, 2x wereldbeker voor clubs) in de broek moet poepen voor die spartaanse schopploeg Getafe (0x landstitel, 0x nationale beker, 0x nationale supercup, 0x Champions League, 0x Europa Cup II, 0x UEFA Cup, 0x UEFA Super Cup, 0x wereldbeker voor clubs). Nee hoor. Dat wordt gewoon heel netjes 1-2 en dan maakt Ajax het volgende week in de eigen Cruijff Kuip vakkundig af. Hup Dusan Tadic en Hakim Ziyech en alle moeders die jullie gebaard hebben! Voetbal kijken LIVE op RTL7, dom meelullen over zaken waar je helemaal geen verstand van hebt kan in de comments en om 21.00 uur nog het toetje: AZ tegen een verzameling alpenkoeien uit Oostenrijk.

UPDATE 37" - Makkertje Blind staat wel lekker met zijn handje omhoog, maar laat zijn mannetje lopen. Doelpuntenmaker is een enorme huilbroek, krijgt een aansteker op zijn schoudertje en doet alsof hij in zijn pens wordt geraakt door de scherven van een dodelijke handgranaat. Wel 1-0 voor Getafe.

UPDATE RUST - Nou, die van Getafe kunnen er inderdaad geen hout van - zeiden we al. Helaas is Ajax nóg slechter, derhalve 1-0. Stervende zwaan Deyverson met z'n bh'tje is trending topic in Nederland en dan weet je het wel.

Gisteren in de stad alvast 0-1 gemaakt

Opstelling