En als we iemand z'n orgasmes gunnen, dan is het Henny. Gelukkig heeft de beste man niets te klagen op de schietbaan. "Presentator Henny Huisman (68) doet ‘het’ niet meer met zijn vrouw. Dat vertelt hij in gesprek met actrice Holly Brood (25), in LINDA (...). “Maar ik kom nog wel klaar op z’n tijd, hoor.”" Bij gebrek aan verdere toelichting speculeren ingevoerde bronnen dat Huisman hier "waarschijnlijk hint op masturbatie". Mooi toch, die openhartigheid over seks. Heeft-ie geleerd van z'n moeder, die trouwens iets minder vaak klaarkomt. "Zij heeft me, negentig jaar oud inmiddels, een tijdje geleden verteld dat ze in haar hele leven niet één keer is klaargekomen." Enfin, zin om klaar te komen nu.