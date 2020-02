Nou ja, als het inwonertal van Nederland in ca 20 jaar gaat stijgen van 17,3 miljoen mensen nu naar 20 miljoen of meer in 2039, voornamelijk dankzij de voortgaande ongebreidelde migratie, dan zullen er toch woningen moeten zijn om al die mensen te huisvesten.

Tenzij je natuurlijk een 'sociaal wetenschapper' bent van de 'lunatic fringe' en je pleit voor de 'verkrotting' en 'verderdewereldlijking' van Nederland, getuige de Brief van de Dag in de Volkskrant van gisteren:

"Laten we ruimte maken voor mensen die dakloos zijn geworden en voor mensen die hier willen wonen en werken. Geef hun kansen door ruimte vrij te geven en bouwregels af te schaffen. Dan gaan we sloppenwijken zien en mensen die op straat hun waren venten, scharen slijpen en blikjes fris verkopen."

YES! Geen regels meer, elke armoezaaier die zich in Nederland meldt mag zijn eigen krottenwijk van golfplaten hutjes, shanty towns, en tentenkampjes opzetten, vrijheid, blijheid.

"Erg? Of gezellig?"

Voor sociaal wetenschapper Wanda kennelijk het laatste. Dat ze niet representatief voor het gros der Nederlanders is, soit, zij behoort tot de 'out of the box' denkende avant garde, en daar leg je veel eer mee in.

Maar het is natuurlijk weer gewoon waar we hier al ca 45 jaar mee bezig zijn: het probleem voor ons uitschuiven en het nemen van drastische beslissingen uitstellen. Want ook Wanda zal op zeker moment de vraag moeten beantwoorden: "Ja goed, maar hoeveel scharenslieps, frisdrankverkopertjes, en schoenpoetsertjes heeft Nederland nodig, en wat doen we als we wat dat betreft verzadigd zijn?"

Lees voor de curiositeit die Brief van de Dag van gisteren:

