Viktor en Rolf gaan verhuizen?

Huurprijs is € 410.000 per jaar, geeft vraagprijs van ca. 4.100.000 als kantoor en ca. 8.200.000 als woonhuis. Beetje meer vragen omdat het speciaal is prima, maar dit is wel heel fors.

Appartement op 444 van 165 m2 is WOZ 1.150.000 (afgelopen 5 jaar terug 800.000.

Dit is 1.065 oppervlak: 1.065/165*1.150.000 kom je aan € 7.400.000

Ofwel rond de 8 miljoen is reële waarde.

Aan de andere kant, is uniek pand, dus wat de gek er voor geeft.

Als dit soort panden binnen je budget valt, waarom niet.

Enige voordeel van bizarre prijs is, is dat het niet rendabel is om het te kopen, paar polen er in en te splitsen. Hoopt dat het bij een liefhebber met historisch besef terecht komt.