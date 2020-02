Autoblogs noemen een F1-bolide vaak 'een wapen'. Zo van: "Dit is het nieuwe wapen van Max Verstappen." Alsof wapens niet genoeg ellende weten te voorkomen. Derhalve kiezen wij voor het veel vriendelijkere 'knakker'. Deze knakker moet Max Verstappen aan zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 helpen. En veel belangrijker nog, aan de overwinning op Zandvoort. Bij onze uit huis geplaatste zoon die we wegens een nare omgangsregeling niet meer mogen zien lezen we dat de grootste wijziging 'de twee hoorntjes die tussen de voorwielen op de monocoque staan' betreft. "Daarnaast is de S-duct in de neus helemaal vooraan aangepast." Wat wij met onze adelaarsblik wel zien is dat de knakker een veel mooiere auto is dan het afgrijselijke gedrocht Ferrari SF1000, die eruit ziet als een te heet gebakken worstenbroodje.