Nogal wiedes, het 'niveau' van een kind baseren op een toets die in een paar uurtjes gemaakt wordt.

In mijn tijd kregen we die CITO toes (in tegenstelling tot de landelijke norm) begin vna het schooljaar. Waarvan je best mag vermoeden dat dit niet de beste periode is vlak na een vakantie, in plaats van na een aantal maanden lesstof in het laatste schooljaar.

Van de 31 leerlingen in mijn klas, zijn er voor zover ik desijds heb kunnen consateren minimaal 15 na het brugklasjaar een niveau gestegen.

Zo zijn er ook een aantal die vanuit MAVO uiteindelijk nu met een master rondlopen.

Hoe bedoel je laag ingeschat destijds?

Is dus weinig een recent probleem.

Het probleem is dan ook meer dat dit advies teveel afhangt van een enkele leerkracht en een toets en daarmee maar een heel smal georienteerd besluit is.