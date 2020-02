Ok. Hier is het probleem. CETA lost geen enkel probleem voor Nederland, de Nederlandse staat of Nederlandse bedrijven, maar creëert ze juist. Dat is de reden waarom we het NIET moeten doen. De handelstarieven voor 90% van de goederen zijn al van tafel. Voor de meeste producten zijn er geen enkele belemmeringen voor handel. Behalve voor voedsel en landbouwproducten. En met goede redenen, het gaat immers om voedselveiligheid en dierenwelzijn (wat dat betreft heeft postcodeloterijclubje Milieudefensie volkomen gelijk). Het punt is niet zozeer dat Canada zulke slechte of helemaal geen wetten heeft mbt dierenwelzijn en voedsel, maar dat je met CETA de Mexicaanse standaarden binnenhaalt, omdat die in NAFTA (of hoe Trump het ook heeft hernoemd) zitten.Dat is probleem 1.

Probleem 2 is de arbitrage via ISDS. Dat gaat Nederland, met de hoogste productstandaarden en strengste wetten voor voedselveiligheid en dierenwelzijn mogelijk heel vel geld kosten, want daartegen kan dan geprocedeerd worden. En dan moeten wij gaan betalen voor dierenmishandeling, en giftige bestrijdingsmiddelen in Noord-Amerika (Mexicaanse standaarden dus), en verplicht hun goederen afnemen.

Nou, waarom wil D66 dat?! Simpel. D66 wil van de Nederlandse landbouwsector af. Want stikstof, CO2 en landbouwgrond is nodig voor zonneparken en windparken en de huisvesting van miljoenen migranten. Berlijn aan de Rijn. Dat is de droom van D66 en de nachtmerrie van iedereen die wel kan nadenken. Want in zo’n land moeten wij dus naast Oekraiense chloorkippen (weet je nog, Associatieverdrag... referendum... D66 kroonjuweel) ook Mexicaans rundvlees en Amerikaanse kaas importeren.

Ik begin zo langzamerhand d66 een criminele organisatie te vinden die alle rechten van Nederlanders, Nederlandse belangen verkwanselt en de zorgplicht van de Nederlandse overheid voor de Nederlandse burgers ondermijnt en wil vernietigen.

Rob Jetten, Kajsa Ollongren, Sigrid Kaag, Kees Verhoeven, Sjoerd Sjoerdsma en hoe ze ook allemaal maar mogen heten horen niet in de tweede kamer, maar in een TBS kliniek. Of op z’n minst in een soort gesticht (misschien is die Utopia compound van John de Mol beschikbaar?)

En verder: wat Arno Wellens zegt. youtu.be/-RRWabvWhy0