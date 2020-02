Ja. Tot nu toe gebeurt er overal hetzelfde in die rustruimtes. De volgende stap is ook al bekend: het ophangen van gordijnen die de ruimte in tweeën deelt voor een (altijd kleiner) stukje voor meisjes/vrouwen. Daarna verschijnen de boekenplanken met korannetjes, de kleedjes en vervolgens wordt geëist dat er een aangrenzende badkamer komt. Daarna begint het gepiep over het gordijn dat geen muur is, dat er een extra deur moet komen en als laatste dat de hele ruimte veel te klein is.

Inmiddels is de Universiteit dan zo in verlegenheid gebracht dat de rustruimte in het kwartaal erna meestal helemaal niet meer bestaat. Dan kunnen de islamitische studenten voortdurend onder college verdwijnen omdat ze gedwongen worden om in de moskee te gaan bidden.