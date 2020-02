Bovenstaand de originele L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat door de gebroeders Auguste en Louis Lumière, geschoten in 1896, een van de eerste en sowieso een van de bekendste filmpjes uit de tijd voor controleurs in burger. Bronfilmpje van dat ene verhaal dat we niet dood willen checken over dat mensen uit de weg sprongen toen ze het filmpje voor het eerst zagen. En natuurlijk een ontroerende kijk in de gezichten van zelfs kinderen die allang niet meer zijn. En toen was daar onderstaand ineens totále kampioen Denis Shiryaev, die het filmpje middels Depth-Aware Video Frame Interpolation naar 4K in 60fps trapt. Via neural networks pogen "to synthesize non-existent frames in-between the original frames", dan kan je wel iets. Dat trucje had Peter Jacksons They Shall Not Grow Old wellicht een hoop werk gescheeld, al was dat ongezien een meesterwerkje natuurlijk.