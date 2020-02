Doordat etnische minderheden een verhaal aangereikt krijgen van 'slachtofferschap' en 'zieligheid' groeien ze daar op in een vooraf ingebakken excuus dat ze niet gehouden worden aan de normale 'witte' eisen voor meedraaien in de maatschappij.

Dat leidt tot twee dingen:

1 - diezelfde -door links veroordeelden als institutionele slachtoffers - krijgen nooit en te nimmer de kans om daadwerkelijk te functioneren op een normaal niveau. Als je vooraf accepteert dat kleine Achmed niet goed hoeft te leren of zelfs maar aanwezig te zijn, dan mis je aan alle kanten de kwalificaties voor de steeds veeleisender arbeidsmarkt

2 - Als Achmed dan in de spiegel kijkt ziet hij inderdaad een mislukking terugkijken. Geen geld, geen uitzicht, geen ambitie. Loser! Juist in een cultuur waar repsect zo belangrijk is, grijpt hij dan maar naar geweld.

Grappig dus: het door links zo gepropageerde slachtofferschap leidt ertoe dat de Achmedjes van dezer dagen inderdaad zichzelf buiten de wedstrijd plaatsen. Dit mechanisme werd al in 1994 (!) duidelijk omschreven door Christopher Lasch in zijn boek "The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy". Lees dat boek. En Achmed... Fuck You!