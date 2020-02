: politiek (cq het politieke stelsel) is niet gelijk een (wetenschappelijk) statistisch onderzoek.

Politiek zou een democratisch bestuursstelsel moeten zijn waarbij zich aanbiedende volksvertegenwoordigers -evenredig het aantal uitgebrachte stemmen tijdens verkiezingen- al dan niet plaats mogen nemen in een zetel in de Tweede Kamer. Om ons te vertegenwoordigen en het land te besturen, niet om een uitslag of conclusie te zijn van een onderzoek.

Dit proces verwarren met wetenschappelijke statistiek is exact de drogreden waarmee peilingsfiguren en allerhande enquêtebureautjes hun waar verkopen onder de noemer 'statistiek'. In de statistiek meet men naar aanleiding van een of meerdere nulhypotheses, niet om zomaar wat beschrijvende statistiek neer te plempen als waan van de dag/week/maand.

Uw soort religieuze prietpraat over 'geloven' in getalletjes die qua timing en als 'meting' volkomen irrelevant zijn is exact wat democratie een religie maakt waarbij men zowel binnen als buiten de kerk continu met elkaar loopt te keuvelen over welke priester en welke stroming de beste is. U zal het wel weer beter weten want u weet alles van statistiek en ik totaal 100% zeker te weten Niets, doch wetenschappelijke statistiek is iets totaal anders dan wekelijks peilen binnen ons politieke stelsel en de resultaten in media publiceren tegen een leuk prijsje. Punt.