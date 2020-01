Drie zekerheden in het leven. De dood, belastingen en religie is stom. Nu geniet een groot deel van de chronisch gedupeerde geloofstokkies van Islamitische Baard weliswaar van een welverdiende sabbatical in een Syrisch strafkamp, maar niemand weet wat ze met die knapen moeten en dus staan ze vanzelf weer een keer aan de poort te rammelen. Hoewel het op de eerste hulp van de Europese ziekenhuizen momenteel rustig is qua overhoop geschoten metroreizigers en concertgangers, rekent de VN (PDF) op een opleving binnen de Sekte van Allah. "Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), following its loss of territory, has begun to reassert itself in both the Syrian Arab Republic and Iraq, mounting increasingly bold insurgent attacks, calling and planning for the breakout of ISIL fighters in detention facilities and exploiting weaknesses in the security environment of both countries. (... blablabla ...) Other threats from ISIL, Al-Qaida and their ideology continue to challenge Governments and security forces. These include issues related to the potential return of women and children from the core conflict zone, the effective prosecution of returned fighters, prison radicalization and a wave of pending releases, especially from prisons in Europe." En gezien het feit dat D66 die arme islamzeloten het liefst doodknuffelt in de harige en krachtige mannenjatten van Rob Jetten, de vvd als een verdrietig windvaantje met alle windjes meewaait tot het moment dat er verkiezingen naderen, ChristenUnie vooral bezorgd is over wie vanavond de aardappels schilt en CDA alleen een grote bek heeft kunnen we alleen maar zeggen: hou je veilig zo lang als ik leef.