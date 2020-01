Goed nieuws van de afdeling automotive! Bondmobielbouwer Aston Martin, de wagen van dienst voor rijke tokkies met een voorliefde voor een kopje thee in plaats van Italiaanse espresso (Ferrari) of een dodelijk mengsel van lsd, lava en methamfetamine (Lamborghini), is gered van de wisse dood. Aston Martin kennen we allemaal als een van de non-seksuele dingen die mannen een enorme erectie kunnen geven. Net als geslaagd achteruit inparkeren, een perfecte voetbaltackle, een mooi lapje vlees van de bbq en vuurtje stoken in de achtertuin. De Canadese rijkaard Lawrence Stroll pompt circa 600 miljoen euro in Aston Martin - Stroll kennen we allemaal als de pappie van het rijdende stuk wrakhout Lance Stroll, een crash test dummy met hartslag die in dienst is van F1-team Racing Point, toevallig het team van zijn vader. In Canada kent iedereen het bekende spreekwoord: 'Een Stroll achter het stuur, is bloed aan de muur.' Enfin, door de financiële injectie van Stroll gaat er een schok door de F1: zijn team Racing Point gaat verder als fabrieksteam Aston Martin (cool) en het team van Max Verstappen, nu nog Aston Martin Red Bull Racing, verliest een van de grote titelsponsors. Maar hey, dat maakt de weg vrij voor Honda. We worden wereldkampioen.

