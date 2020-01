Ja, weet je. In Frankrijk komt Macron echt niet in z'n gele All Stars naar de banlieues om te zeggen dat ie boerka's enorm kut vindt. Hier wel, en da's heus wel mooi, want we moeten elkaar toch een beetje aanhoren. Over hoe schrijfster Oumaima Al Abdellaoui's dromen rechter te worden in duigen vielen door een hoofddoekverbod voor rechters. Of wat te denken van het boerkaverbod, "als gevolg daarvan hebben vrouwen als ik het best wel lastig. We worden lastiggevallen op straat, en mensen gebruiken het boerkaverbod om ons aan te vallen." Het is onduidelijk of die dame nou zelf een boerka of een gewone hoofddoek draagt, want WE ZIEN D'R NIET. Het publiek lijkt overwegend positief of zelfs lovend: "Alles wat-ie zei had-ie een reden voor, en ik vond dat z'n argumenten ook klopten over het algemeen." en "Ik vond het een zeer mooie avond, we hebben zeker genoten met z'n allen. Ik hoop dat we dit vaker mogen meemaken." Je zou soms bijna denken dat we er wel uit gaan komen met z'n allen zolang wij met meer blijven.

Vragen van de Hawking-salafi

Gewoon Mark