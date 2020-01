Eenmansleger zwaait af: "It's globalism against populism. You may loath populism, but I'll tell you a funny thing, it's becoming very popular."

Eind juni 2016: "Isn't it funny. When I came here 17 years ago and I said that I wanted to lead a campaign to get Britain to leave the European Union, you all laughed at me. Well I have to say, you're not laughing now are you." Nu doet de man die het VK zo'n beetje eigenhandig uit de klauwen van federale systeemfreaks oreerde het nog een allerlaatste keer dunnetjes over, en dat is exact even geslaagd als u verwacht. Z'n nationale politieke carrière lijkt wel een beetje voorbij sinds de nederlaag van z'n Brexit Party, dus wij callen hem alvast: Nigel Farage wordt na Trumps herverkiezing in november de Britse ambassadeur in de VS. Na de breek een eervolle vermelding voor een eervol heerschap, want Daniel Hannan kon er in juni 2016 ook wat van, en ook hij neemt een gepast afscheid.

Han the man

En dan nu: muziek!