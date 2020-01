Heb ooit een atpl opleiding gedaan en gingen met een stel klasgenoten vliegen over noord Holland. Het Was in 2004. We vlogen richting Schiphol en vroegen toestemming voor een fly by langs de verkeerstoren. Dat was ok, als we zwaaiden naar de blonde dame die achter het raam stond te zwaaien in de verkeerstoren. Wij vlogen op 30 meter hoogte over Schiphol, zij zwaaide en wij zwaaiden terug vanuit onze Cessna 182. Was een van de mooiste momenten van mijn opleiding. We vlogen net boven de taxiënde Boeings en Airbussen. Het andere mooiste moment was dat ik in Duitsland zelf boven de wolken vloog in een Piper Arrow, een witte wolken deken onder je, net alsof je over de Noordpool vloog. De crisis brak aan wat jaren later en ben iets anders gaan doen, eeuwig jammer.