Manlief had een 'rechts' beroep. Onze kinderen werden op kinderfeestjes in de het nieuwe 'linkse' buurtje geweerd op die feestjes. Er bestaat geen valser volk dan VALS links. "Als je mensheid zoekt schiet de menselijkheid er bij in" Dit was een zin uit een tekst van J.C. Bloem. Die tekst kreeg ik door mijn dochter aangereikt na mijn voortdurend ongeloof en onbegrip over zoveel vals gedrag bij DAT linkse volk. Vals links heeft klassiek links gekaapt. Realisme is wat, mij betreft, rest. Het is te gecompliceerd geraakt om in de schifting te kunnen geloven. Vind ik dan! Heb nooit een richting pertinent kunnen aanhangen. Noemde mezelf controlestemmer. Vroeg of laat, links en rechts gaat iedereen de fout in. Al is het maar vanuit de beste bedoelingen.