Nou mensen, het was natuurlijk al een jaar of tien officieus en nu is het officieel: de oer-Hollandse fiets is vogelvrij verklaard. De popo stapt uit een expertisegroep inzake fietsendiefstallen. "Geen prioriteit meer." Nu had fietsendiefstal toch al geen prioriteit, want als u met uw lullige sleuteltje en uw ontheemde voorwiel op het politiebureau kwam aankakken werd u vierkant uitgelachen. Tegenwoordig heeft dat politiebureau geeneens openingstijden meer. U kunt online nog wel een suf formuliertje invullen, maar dan krijgt u een halfjaar later alsnog bericht dat u dikke vette pech heeft. En dan is uw fiets allang over de grens en heeft-ie een nieuw baasje genaamd Yaroslav of Pjotr. "Vooral e-bikes en dure racefietsen zouden ten prooi vallen aan Oost-Europese bendes, die de tweewielers 'in grote aantallen' de grens over brengen." Enne, probeer het ook eens bij het gemeentedepot!