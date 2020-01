"Wanneer gaan jullie weer podcasten?" is serieus de meest gehoorde vraag. We hebben een vette Rodecaster overgehouden aan GeenPeil Stemmentellen in mei, maar we zijn er simpelweg nog niet aan toe gekomen. Het was nogal een druk jaar. Maar het komt, het komt, ooit komt het als het komt. En zolang wij het niet doen, dan moet een jongen met een Giel Beelen-bril (en een identiteke Rodecaster) het maar doen. Sowieso zouden wij ons eigen GSTV-icoon Tom Staal nooit zelf interviewen, maar het is wél geinig om zijn verhaal eens te horen. Onze favoriete quasimof mag immers al sinds 2011 met de roze plopkap op zijn bek gaan. Bonusmateriaal na de breek: de video waarin wij hem ontdekten, en zijn eerste GSTV-optreden ooit is vast ook nog wel ergens te vinden ook al doet de link in dit topic het niet meer.

2011. Tom Staal ging breekijzeren bij een pandjesmelkende, vrouwen vernederende haathuisbaas in "zijn" studentenbolwerk 030. Deze W.G. Vloet ging mede dankzij Toms tegenlicht uiteindelijk de bak in. En hij eindigde met een roze plopkap in de pootjes.

Ah daar is ie: Tom Staal GSTV debuut, 8 juli 2011

Iets met Marokkanen die de sfeer verzieken. Goh.