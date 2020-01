Want als er blijkbaar vrouwen zijn die vrijwillig in zo'n onderwaterfleshlight zonder raampjes stappen, prima toch. Voor ons meer mannen aan wal om van te genieten. Sowieso wel tijd dat vrouwen ook eens hun gewicht gaan dragen als het op oorlog aankomt, en hoofdpijn trappen we gewoon niet meer in. Het onderstaande tweetje heeft wel een wat misleidende toon trouwens. Op de website leren we namelijk het volgende over de pilot: "Die ging niet om het vaststellen òf je met vrouwen kan varen, maar om te bekijken welke leefregels er moesten komen zodat dames mee konden draaien”, licht groepscommandant Onderzeedienst kapitein-ter-zee Herman de Groot toe." Erg veel lijkt er niet aangepast te zijn, het douchegordijn is nu een deur zodat de dames wat meer privacy hebben terwijl ze Jappen uit het water knallen. Wist u bijvoorbeeld dat de allereerste geallieerde onderzeeër die een Japans oorlogschip naar de bodem trok een Nederlandse was? De HNLMS K XVI, gebouwd door de Rotterdamse Droogdok Maatschappij, zonk op 24 december 1941 de Fubuki-class destroyer Sagiri. Een dag later werd de HNLMS K XVI zelf door een Japanse torpedo getroffen, alle 36 bemanningsleden kwamen om het leven.