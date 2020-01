Akelige video die voor ophef zorgt in China want het zijn dan wel Chinezen maar Chinezen hebben ook gevoelens. En iedereen die gevoelens heeft, vindt het niet okee om een bang varken van een hoog plateau te laten bungeejumpen als promotiestunt voor een nieuwe attractie in het pretpark Meixin Red Wine Town in Chongqing. Maar dat is dus precies wat de mensen van het pretpark Meixin Red Wine Town in Chongqing wel gedaan hebben: een bang varken van een hoog plateau laten bungeejumpen. Het Jaar van het Varken in China is overigens bijna voorbij. Volgend jaar is het het Jaar van de Rat. Past prima bij de lui die deze stunt bedacht hebben. Tip voor weekhartige dierenvrienden: kijk deze video zonder geluid.