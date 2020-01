86-jarige vrouwen en hun 62-jarige kinderen eerst! Het gaat helemaal los in seniorenrayon Alicante / Valencia / Benidorm, alwaar veel Nederlanders met een gemiddelde leeftijd van 900 de herfst van hun leven doorbrengen. En dan is het wel zo treffend dat het weer ook lekker herfstig is. De heftigste Spaanse storm sinds 2007 zorgt voor hoge golven, sneeuw, ellende en een slotje op het vliegveld van Alicante. De omvang van de meteorologische ramp is nog niet duidelijk, aangezien bejaarden niet doen aan sociale media. Hou u veilig & het is allemaal de schuld van de klimaathype. Later meer.

Deze gekke meid legt 't even uit