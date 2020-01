'Seksueel overschrijdend gedrag', zo heet de smeerlapperij van Kaj van der Ree (28, BNNVARA) in de media. Het manipulatieve en dwingende roofdier stuurde foto's van zijn vieze pik naar meisjes van 13/14/15/16, hoopte naaktfoto's van zijn minderjarige prooi terug te krijgen om zichzelf dan eens lekker af te tjappen. Dat is niet SEKSUEEL OVERSCHRIJDEND GEDRAG, dat is doodziek. Kaj van der Ree is ziek in zijn kop, en hij heeft hulp nodig, temeer omdat hij het zelf bagatelliseert als 'domme fouten': "Seksueel getint verkeer met minderjarigen heb ik achter mij gelaten, en ik kan verzekeren dat het ook niet meer zal gebeuren." Meneer heeft een psychoseksuele stoornis en denkt dat het met een 'solly jommes' allemaal weer goed is. Nou, FUCK joe, Kaj. Dappere meiden hebben in RTL Boulevard hun woord gedaan en zij zijn helemaal vercrackt door die draak: "Het heeft best wel wat mentale schade opgeleverd. Ik ben me best wel smerig gaan voelen in mijn eigen lichaam. Ik voel me misbruikt." De ex van Kaj vindt 'm een enorme smeerbeer en hij heeft zijn eerste echte straf ook al te pakken, want Nynke de Jong heeft er een plasje overheen gedaan eroverheen gezeken en nu is Kaj niet meer populair bij vrouwen van 62 en ouder. Come to think of it, hoe is het eigenlijk met Karl Noten?

UPDATE: Lisa wordt nu bedreigd door het trollenleger van Kaj

ANDER PEDONIEUWS: Met Holland's Got Pedo talent Lars de Rijck gaat het niet zo goed. Die staat vandaag voor de rechter in de grootste kinderpornozaak ooit in België.