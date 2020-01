Wel neuk ons zijwaarts. Het ministerie van Volksgezondheid gaf 3 ton subsidie aan het depresssiegala voor depressievoorlichting op 500 scholen, een buddysysteem en zelfhulpgroepen voor leerlingen. Maar daar is het geld niet voor gebruikt. Het geld is gebruikt is voor directeuren, managers en locatiehuur, catering, externe deskundigen, sprekers en gastvrouwen voor het gala. Dus als u naar zo'n gala zit te kijken en met uw cynische hoofd denkt waarom doen ze zo'n heel gala over depressie in plaats van de ze al het geld gewoon aan het bestrijden van depressie besteden DAN HEEFT U GELIJK. Leuk detail voor mensen die van ironie houden (wij): het depressiegala wordt georganiseerd door mediageilneef Bram Bakker en zijn collega-psychiater Esther van Fenema (TPO, hartjes) die getrouwd is met Olaf Stüger, oud-subsidiebestrijder in het EP namens de PVV. "Zij zeggen het spijtig te vinden dat de geplande projecten zijn mislukt, maar dat het gala wel veel media-aandacht voor depressie heeft opgeleverd." En nu nog meer media-aandacht! Gefeliciteerd Es en Bram.