Doet me de denken aan die pro-EU-Pool die ik sprak.

Hijzelf had jarenlang in Argentinie lopen uitvreten, van wat, weet ik zo gauw niet meer.

Pool zegt:

-"Maar rondom Gdansk hebben wij nu allemaal goed berijdbare wegen"-

Ik zeg: -"En waarom moeten Nederlanders voor jouw Pools weggetje betalen"-

Hij zegt:

-"Omdat we met z'n allen in de EU zitten!"-

Ik zeg:

-"Blijft staan: waarom WIJ alles betalen, en jullie geen fluit?"-

Hij zegt:

-"Ja, dat is wel zo... Maar het is voor jullie toch ook fijn dat er wegen in Polen zijn!"-

Gast liep weg met een big smile.

En ik, ik bleef achter met een fles donkerroze, die hij voor driekwart had opgezopen.

.

In dit verband wil ik aanhalen een prachtige kernachtige tegel van medereaguurder @katwijkse kuil (geen hoofdletters ook, heerlijk) in het Marrekane-zwembad-topic.

//

Als ze iets konden dan was dat continent ook leefbaar geweest . En daar ligt het probleem dus punt

katwijkse kuil | 30-06-19 | 12:22

//

Dit is zeker geen N-Afrika, maar geldt 1 op 1 voor al die shitlanden ter wereld. Die gooien er met de pet naar, en komen dan met allemaal, al dan niet religieus geinspireerde kuDtsmoesjes, ja, ook die katholieke Pooltjes, als, ja dit, en ja dat, en ja zus, en ja zo, en ja daarom hebben wij geen goede berijdbare wegen!

.

I call BullShit en ik wens er niet aan mee te doen. Hebben wij Argentijnen "geholpen" door maar simpel geld in hun lege portemonneetje te flikkeren toen met die crisis, in 2003? Nee.

Ga eens iets maken van je leven -streep land! Wel godverdegodvergodver1!

*gromt* /*KLOK!*