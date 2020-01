Florida USA. Nasa Kennedy Space Center. FF een onbemand testvluchtje mensen. Kijken of het lukt om de Crew Dragon (dat is dit ding waarmee Galactic Emperor Elon Musk naar ISS, Maan & Beyond sjeest) veilig te houden bij geval van een calamiteit. Uitgebreide techniese uitleg van de test hierrr (pdf). Alle Citrix-servertjes eventjes UIT en GAAN!

Update: TEST GESLAAGD

Update: Livestream vervangen door De Beelden

Happy Fanboys

AWESOME VIDEO UPDATE: EXPLODERENDE FALCON RAKET