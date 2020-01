Ja mensen. Stop met mailen, bellen, linktippen. We weten dat "hulpverlener" Joop van Riessen vandaag bij WNL zit. Deze "hulpverlener" bij die pliesie wilde ooit een fles thinner met een vuurpijl eraan in het safehouse van Geert Wilders schieten, en alle Wilders-stemmers met een Cobra8 uit hun huizen jagen (bron). En Geert Wilders zelve is w.o.e.s.t. dat deze "hulpverlener" een podium krijgt op de NPO. Maar nu is de grote vraag. Gaat WNL dit oude fragment laten zien (want dat doen ze altijd en tot vervelings toe bij de NPO - oude fragmenten laten zien). En dat dan een arrestatieteam live in de uitzending bij Rick Nieman komt om "hulpverlener" Joop van Riessen te arresteren voor oproepen tot moord en genocide. WNL LIVE.

Update: Nee natuurlijk. Wat dacht u wel?

Dit dus