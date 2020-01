Kaj van der Ree (28), we hadden eerlijk gezegd nog nooit van het joch gehoord, al stond z'n naam kennelijk onder de rouwadvertentie van wijlen 3FM - alle dertien luisteraars waren op de begrafenis en het was heel erg verdrietig. YouTuber Kaj blijkt in de lange traditie van vieze dieren van zijn werkgever BNNVARA te passen, want met z'n gore manipulatieve gedrag heeft hij meisjes van 13/14/15/16 onder druk gezet en opgedragen foto's van hun minderjarige tietjes naar 'm te sturen, 'ZONDER BH VERDOMME', zodat hij zich lekker kon aftrekken. Leuker kunnen we helaas het niet maken dus we zeggen maar gewoon hoe het is. De naam Kaj van der Ree zat trouwens al langer in de edgy tombola, maar nu woedt er een Twitterstorm & Parenclub R. de Vries las het allemaal voor bij RTLBLVRD, en dus is het zo.

Die van het Rode Kruis doen helemaal zo van 'o djeez wir haben es nicht gewusst' terwijl het Rode Kruis natuurlijk niet voor niets het Rode Kruis heet, en die van BNNVARA gaan straks helemaal 'hey maar niet in de werk- maar in de privésfeer' ware het niet dat BNNVARA gewoon de arrogante bek moet houden inzake smeerberen. Overigens wilde Kaj ook Nikkie de Dinges outen als makker en nu zit hij met z'n trieste advocaatje achter de melders aan, wat het allemaal alleen maar verdrietiger maakt. Voor alle meiden die de vieze shit van Kaj niet naar buiten durven te brengen uit angst voor z'n zieke geest, stuur het maar lekker anoniem naar de GeenStijltje en dan doen wij het wel voor je. Laterrrrr Kaj.

Update: TOEDELEDOKIE

Kaj van der Ree (BNNVARA), vies dier

